Brands: Ontslag Cocu is nooit ter sprake gekomen binnen PSV

PSV kent een zware periode, afgelopen seizoen werd er geen prijs gepakt in de Eredivisie. Ook dit seizoen grijpt PSV al naast Europees voetbal.

PSV verloor vorige week voor het eerst in Heerenveen met 2-0, maar wist dat afgelopen zondag wel weg te poetsen door thuis met 1-0 van Feyenoord te winnen.

'Intern hebben we veel gesprekken gevoerd. Na die uitschakeling tegen Osijek hebben we een hele nacht gesproken. Als iemand zich dat aantrekt ben ik het wel, en zeker ook Phillip. Dat dingen anders moesten, was duidelijk,' laat Technisch manager Marcel Brands weten in gesprek met PSV TV.

Brands is van mening dat er te snel aan de kwaliteiten van Cocu wordt getwijfeld, 'Waarom altijd zo snel? Cocu is een icoon als speler van PSV en heeft de successen als trainer teruggebracht bij PSV", stelt Brands. "Dan vind ik niet dat je zo snel conclusies moet en mag trekken. Een trainer als Cocu heeft meer krediet dan een willekeurige buitenstaander.'

