PSV ontving bod van Zenit op Pröpper van meer dan 15 miljoen

Waar PSV jl transferzomer noodzakelijk afscheid nam van Davy Pröpper, had het in de winter voet bij stuk gehouden wanneer het aankwam op zijn transfer.

Waar Davy Pröpper afgelopen zomer naar Hove Albion vertrok voor een slordige 13 miljoen euro, had de middenvelder in de winter al voor meer geld kunnen vertrekken naar Rusland. Maar PSV hield de middenvelder toentertijd binnenboord, met het idee nog kampioen te kunnen worden.

Maar PSV werd geen kampioen en liet de plaatsing van Europees voetbal zelfs mis, waardoor de transfer van Pröpper een noodzakelijk was om de Europese miljoenen te dichten.

'Dat hadden we niet gepland, maar door het mislopen van Europees voetbal was zijn transfer noodzakelijk,' aldus Marcel Brands in gesprek met PSV TV. Waar de middenvelder in de winter al in verband werd gebracht met Zenit St. Petersburg, wilde de Russische club meer dan 15 miljoen betalen. 'orig seizoen hadden we in de winterstop het gevoel dat we zeker kampioen nog konden worden. Daarom hebben we zijn transfer af laten ketsen, ondanks dat er een bedrag van meer dan vijftien miljoen euro geboden werd.'

