Definitief geen Feyenoord supporters bij CL duel in Napels

Waar Feyenoord op 26 september het tweede groepsduel in de Champions League speelt in Napels, zijn de Rotterdamse fans definitief niet welkom.

De landskampioen heeft maandag officieel bericht gehad uit Napels, waaruit is gebleken dat de Rotterdamse aanhang definitief niet welkom is in Napels waar Feyenoord op 26 september aantreedt tegen Napoli in de tweede groepswedstrijd tegen Napoli.

'De Italiaanse autoriteiten laten weten de afgelopen weken een risicoanalyse te hebben gemaakt. De uitkomst daarvan is dat de komst van Feyenoord-supporters in combinatie met de Napoli-aanhang een te grote bedreiging vormt voor de openbare orde en veiligheid.'

'Omdat de autoriteiten de taak hebben om de orde en publieke veiligheid te garanderen, is besloten om een verbod op te leggen op de verkoop van kaarten aan mensen uit Nederland,' valt er te lezen in een statement op de clubwebsite van Feyenoord.

