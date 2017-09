Een club als Anderlecht zou perfect passen bij Frank de Boer

Maandag wist de Belgische topclub RSC Anderlecht trainer René Weiler op straat te zetten, direct wordt de naam van Frank de Boer genoemd als eventuele opvolger.

RSC Anderlecht is het nieuwe seizoen niet goed begonnen en hangt ergens in de middenmoot van de Belgische Pro League, de naam van Frank de Boer zou worden genoemd als opvolger van de ontslagen René Weiler.

'De Boer was afgelopen zomer topkandidaat bij Club Brugge om Michel Preud'homme op te volgen. Blauw-Zwart was bereid om lang te wachten, maar had het gevoel dat De Boer enkel wilde komen als hij niet anders kon,' laat een sportjournalist weten op Sporza.

'Hij had zijn eieren gelegd in het mandje van de Premier League. Dat lijkt me geen goede basis om aan de slag te gaan bij een club als Anderlecht. "Als het een keuze is voor Anderlecht omdat er niets anders is, dan weet ik niet of dat een goede keuze is', vervolgt Vandenbempt.

Vandenbempt vindt dat De Boer eerst maar eens goed in de spiegel moet kijken na zijn twee kortstondige avonturen. 'De stijl van De Boer zou bij Anderlecht passen. Zijn profiel past bij de club, maar ik weet niet of zijn eigen inschatting van waar hij op de internationale trainersladder staat, juist is.'

