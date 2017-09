Steve Parish gaat geen excuus maken aan Frank de Boer

De voorzitter van het Engelse Crystal Palace, Steve Parish, is niet van plan om Frank de Boer zijn excuus aan te bieden.

'Als club hadden we het verkeerd, en als voorzitter had ik het verkeerd ingeschat met Frank. Maar ik ga nooit excuses aanbieden na het nemen van een risico om de club te verbeteren,' laat de voorzitter weten op de clubradio.

'ls ik fouten maak, zal ik dat eerlijk toegeven. Maar ik ga geen excuses maken,' aldus Parish na het ontslag van Frank de Boer. Roy Hudgson, de vervanger van Frank de Boer, kon ook het vijfde verlies niet voorkomen.

'De weg naar de hel gaat soms hand in hand met goede intenties", gaat Parish verder. "Ik begrijp dat mensen vier wedstrijden niet genoeg vinden, maar de resultaten waren slecht. Frank was hier vanaf 1 juli en uiteindelijk dacht ik dat het niet zou werken. Het had nog langer kunnen voortduren, maar als dat uiteindelijk zou betekenen wat ik dacht dat er zou gaan gebeuren, dan zou ik nalatig zijn geweest.'

