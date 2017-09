De oud Engels International Wayne Rooney heeft zich flink in de nesten gewerkt, hierdoor moet de oud United speler nu de consequenties van inzien.

Vervolg: Rooney krijgt 2 jaar rijontzegging en taakstraf van 100 uur

Rooney werd betrapt op rijden onder invloed en moet op 18 september voorkomen, waardoor hij nu de consequenties van in moet zien. Ronald Koeman, de trainer van Rooney, wil de aanvaller eens met beide benen op de grond zetten. Daarbij moet Rooney twee weken aan salaris inleveren bij de club.

Rooney gaat deze week om de tafel met Koeman, de Nederlandse coach heeft eerder al laten doorschemeren dat er geen uitzonderingen gelden voor Rooney. Het alcoholgebruik werd eerder al genoemd bij Koeman in het gesprek met zijn spelersgroep, en Rooney heeft in het verleden al eens een waarschuwing gehad na overmatig alcoholgebruik.

Koeman zal Rooney moeten missen in de Europa League, een dubbel gevoel, want de eerste maanden bij Everton was Koeman onder de indruk van de aanvaller, maar veranderd is hij dus niet.

Koeman overweegt om Rooney als straf uit de selectie te zetten, maar anderzijds kan hij de aanvaller niet missen in de Europa League duels. Door de rechter is Rooney inmiddels veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur die binnen een jaar voldaan moet zijn.

Ook mag Rooney twee jaar niet rijden, en moet hij een salaris van 360.000 euro inleveren bij de club.

