Ajax haalde in de afgelopen transferperiode aanvaller Dennis Johnsen op bij sc Heerenveen voor ca. 2 miljoen euro en dat geld lijkt hij waard te zijn. De negentienjarige buitenspeler blinkt uit bij Jong Ajax en vrijdag scoorde hij tegen Helmond Sport zijn tweede goal in vier competitieduels in de Jupiler League. Ajax-hoofdtrainer Marcel Keizer is daar blij mee.

Vervolg: Keizer vol lof over Ajax-talent: Schiet als een komeet omhoog

Johnsen zat nog niet bij de selectie van het eerste elftal van Ajax, maar Keizer volgt de ontwikkeling van Johnsen nauwlettend. 'Dennis is korter dan een maand bij Ajax en hij schiet als een komeet omhoog', zo citeerde De Telegraaf keizer.

'Hij heeft inmiddels eenmaal meegetraind bij de eerste selectie. We kijken nu hoe hij zich verder ontwikkelt en of hij mee kan in de concurrentie met de andere buitenspelers', aldus Keizer over de jonge Noor.

Keizer vol lof over Ajax-talent: Schiet als een komeet omhoog

Een korte samenvatting: Ajax haalde in de afgelopen transferperiode aanvaller Dennis Johnsen op bij sc Heerenveen voor ca. 2 miljoen euro en dat geld lijkt hij waard te zijn. De negentienjarige buitenspeler blinkt uit bij Jong Ajax en vrijdag scoorde hij tegen Helmond Sport zijn tweede goal in vier competitieduels in de Jupiler League. Ajax-hoofdtrainer Marcel Keizer is daar blij mee..