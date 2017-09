Twente-trainer Hake opgelucht: Natuurlijk stond er druk op

FC Twente-trainer René Hake kon afgelopen weekend eindelijk voor de eerste keer juichen dit seizoen. FC Twente was met 4-0 te sterk voor FC Utrecht en boekte zijn eerste zege van dit seizoen. Hake was na afloop vooral opgelucht, maar was ook zeer te spreken over het spel van zin ploeg.

‘Ik ben opgelucht en blij met de prestatie en het resultaat. Natuurlijk stond er druk op de wedstrijd en wordt er verwacht dat de ommekeer een keer komt. De eerste twee minuten schrik je, want dat had een heel ander gevoel op kunnen leveren. Het oogde allemaal heel onzeker, maar de ploeg heeft het vervolgens goed opgepakt’, zei Hake op de website van FC Twente.





Hake zag enkele dingen terug die op de training waren getraind. ‘Het is mooi wanneer dingen waar je op traint er ook uitkomen en je ziet dat de ploeg tijdens de wedstrijd groeit. Het zijn zaken die we zelf hebben afgedwongen. Na rust was het zaak gegroepeerd te blijven. Utrecht was meer aan de bal, maar zelf hadden we er nog wel een of twee kunnen maken’, vervolgde Hake.





De laatste goal nam Oussama Assaidi, die steeds fitter wordt, voor zijn rekening. ‘Dat Oussama Assaidi in zijn honderdste Eredivisie-wedstrijd dan scoort is mooi. Hij houdt het steeds langer vol en het is goed dat zijn prestatie wordt beloond met een doelpunt. Na een moeizame periode is dit een goede opsteker, een resultaat waar we mee verder kunnen’, aldus Assaidi.

