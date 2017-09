Cocu heeft topweekend door winst op Feyenoord en gelijkspel Ajax

PSV-trainer Phillip Cocu was uiteraard blij met de 1-0 zege op Feyenoord, maar zag dat PSV met ‘twee gezichten’ speelde. In de eerste helft was PSV de bovenliggende partij, maar in de tweede helft viel PSV ver terug.

‘Voor rust voerden we de vooraf bedachte tactiek, uitstekend uit’, zei Cocu op de website van PSV. ‘Geconcentreerd, vanuit het team in de taak. We speelden echt goed.’ In de tweede helft was het spel van PSV beduidend minder. ‘Van de tweede helft moeten we leren. Het blijft voor mij een mysterie waarom wij terugvielen in de tweede helft.’





‘Het leek eigenlijk nergens op. Er was geen durf, geen initiatief. Ik ben daar absoluut niet tevreden over’, aldus Cocu, die ook blij was met het gelijkspel van Ajax bij ADO Den Haag (1-1). ‘Ajax speelt gelijk, wij winnen van Feyenoord. In dat opzicht is het een goed weekend.’

