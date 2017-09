Jens Toornstra: Voor elkaar door het vuur gegaan

Feyenoord-middenvelder Jens Toornstra was dichtbij een treffer tegen PSV, maar de kansen die Toornstra kreeg wist hij niet af te maken. Mede daardoor verloor Feyenoord op bezoek bij PSV met 1-0. Vooral in de eerste helft was Toornstra dichtbij, maar toen raakte hij de kruising uit een vrije trap.

‘Bij die vrije trap moet je geluk hebben, die bal in de tweede helft had ik rustiger moeten raken,’ aldus Toornstra, die met zijn tweede opmerking doelde op een opgelegde kans die hij vlak voor het doel kreeg. Door een tweede gele kaart van Steven Berghuis vlak voor de rust, moest Feyenoord lange tijd met tien man spelen.





Feyenoord speelde echter een goede tweede helft en Toornstra was daarover wel te spreken. ‘Toen hebben we met tien man echt als team gespeeld en zijn we voor elkaar door het vuur gegaan, iets dat we in de eerste twintig minuten echt niet deden. We hebben karakter getoond en daar moeten we ons aan vasthouden’, aldus Toornstra op de website van Feyenoord.

