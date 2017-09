PSV pakte zondag drie belangrijke punten in de topper tegen Feyenoord. In Eindhoven werd het 1-0 en dat de ploeg won had het mede te danken aan doelman Jeroen Zoet. De keeper moest vooral in de tweede helft een paar keer redding brengen. Dit ondanks het feit dat Feyenoord toen met 10 man stond na een rode kaart van Steven Berghuis in de 43ste minuut (twee keer geel).

Vervolg: Jeroen Zoet blinkt uit: 'In de eerste helft heer en meester'

‘In de eerste helft waren we heer en meester en overal een stap eerder dan Feyenoord. In de tweede helft gebeurt dat niet, terwijl we hadden afgesproken om vol gas te geven. Dat hebben we nagelaten en kunnen we onszelf verwijten’, zei Zoet na afloop in gesprek met Omroep Brabant.





De doelman was een aantal keer een flinke sta in de weg voor Feyenoord. ‘Dit is wel eens fijn. We moeten kritisch blijven, maar ook veel positiviteit halen uit de eerste helft. Al met al is dit een mooi weekend voor ons’, aldus Zoet.

Jeroen Zoet blinkt uit: 'In de eerste helft heer en meester'

Een korte samenvatting: PSV pakte zondag drie belangrijke punten in de topper tegen Feyenoord. In Eindhoven werd het 1-0 en dat de ploeg won had het mede te danken aan doelman Jeroen Zoet. De keeper moest vooral in de tweede helft een paar keer redding brengen. Dit ondanks het feit dat Feyenoord toen met 10 man stond na een rode kaart van Steven Berghuis in de 43ste minuut (twee keer geel)..