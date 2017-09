Feyenoord verloor zondag de topper tegen PSV met 1-0 en aanvoerder Karim El Ahmadi vond niet dat Feyenoord had hoeven te verliezen op bezoek bij PSV. Na de rode kaart van Steven Berghuis (twee keer geel) in de 43ste minuut was Feyenoord sterk en had de ploeg diverse goede kansen op de gelijkmaker.

De 1-0 van Gaston Pereiro viel al na twee minuten en El Ahmadi wist wel hoe dat kwam. ‘In het eerste kwartier waren we gewoon niet scherp genoeg, net als afgelopen woensdag (in de Champions League tegen Manchester City, red.). We hadden elkaar nog wel gewaarschuwd dat PSV erop zou klappen, maar dan krijg je toch zo’n goal tegen’, zei El Ahmadi.





‘We reageren wel goed, maar dat moet niet nodig zijn. Dit is onnodig, zeker als je ziet hoeveel kansen we creëren’, aldus de aanvoerder van de kampioen van vorig seizoen op de website van Feyenoord.

El Ahmadi spreekt van onnodige nederlaag bij PSV

