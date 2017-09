Vincent Janssen scoort direct bij thuisdebuut voor Turks Fenerbahçe

Nederlander Vincent Janssen kende zondag een prachtig thuisdebuut voor zijn nieuwe werkgever Fenerbahçe, in het gewonnen duel met Alanyaspor scoorde de spits een keer en versierde hij een strafschop.

Het leek voor Janssen een uitzichtloze situatie te worden bij het Engelse Tottenahm, totdat Fenerbahçe op de deur klopte. Doordat de Turkse transfermarkt een week later haar deuren sloot, kon de spits alsnog op huurbasis vertrekken naar de Turkse grootmacht.

En die overstap werpt direct zijn vruchten af, in zijn debuut voor de club uit Istanbal is Janssen direct trefzeker. Afgelopen week maakte Janssen al zijn officiele debuut, maar nu was het thuisdebuut nog mooier. Vanaf de afstrap mocht de spits zijn kunsten laten zien, wat hij in dank afnam.

Na een korte korte van Valbuena, kopte Souze de bal in de voeten van Janssen, de Oranje International mocht binnen 16 minuten daarmee zijn naam op het scoreformulier zetten. Maar buitenom de treffer, was Janssen een kwartier na rust opnieuw belangrijk, Janssen werd naar de grond gewerkt binnen de 16, waardoor Giuliano vanaf de stip voor de 3-1 kon zorgen.

In de extra tijd zorgde Valbuena met zijn tweede van de wedstrijd voor de 4-1 eindstand voor Fenerbahce, want nu met 8 punten op de vijfde positie staat in de Turkse Liga.

