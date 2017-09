Opnieuw heeft Manchester United laten zien dat het de nieuwe titelkandidaat van dit seizoen is, op Old Trafford liet het geen spaan heen van het Everton van Koeman.

Vervolg: Mourinho verlaat Koeman op eigen Old Trafford met 4-0

Koeman moest afgelopen week tegen Tottenham Hotspur en Atalanta in de Europa League al twee keer zijn meerdere erkennen, beide duels werden met 3-0 verloren. Zondag hield United huis door Everton opnieuw op een nederlaag trakteren, ditmaal werd het 4-0.

Na 3 minuten en zeventien seconden was het Valencia die United op voorsprong volleerde, de snelste goal voor United sinds april 2013. United domineerde het duel, maar kon niet scoren uit de legio kansen die het zelf wist af te dwingen.

Waar Rooney zijn oud werkgever pijn had kunnen doen met de gelijkmaker, tikte hij de bal aan de verkeerde kant van de paal. Ook Lukaku kon aan de overkant niet trefzeker zijn, maar Gylfi Sigurdsson leek wel de gelijkmaker te produceren voor Everton. Maar zijn goal werd afgekeurd door eerder afgefloten buitenspel.

Ook in de tweede helft kreeg Everton kansen op de gelijkmaker, maar was het aan de andere kant raak via Juan Mata en invaller Jesse Lingard. Daarna duurde het nog tot 5 minuten voor het einde voordat Mkhitaryan het duel definitief in het slot gooide. Anthony Martial had in de blessuretijd nog de 4-0 op zijn naam gezet via de stip. De koploper uit de Premier League verstevigd hiermee de positie, Koeman lijkt nog verder weg te glijden met zijn Everton na de derde nederlaag in een week tijd.

