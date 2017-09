FC Twente verloor de eerste vier competitieduels in de Eredivisie, maar zondag zette het een punt achter die reeks. De ploeg versloeg FC Utrecht in eigen huis met maar liefst 4-0. Aanvaller Oussama Assaidi was één van de smaakmakers bij FC Twente en was na afloop trots op de ploeg.

Vervolg: Assaidi is trots: Dit is mooi voor iedereen

‘We wisten dat we dit konden. We hebben spelers die goed kunnen voetballen, maar alleen lef moeten tonen. Vandaag lukte het. Iedereen durfde te voetballen en alles viel in elkaar. We hebben hier deze week voor gevochten om dit voor elkaar te krijgen. Een 4-0 overwinning had niemand durven dromen’, zei Assaidi op de website van Twente.





Assaidi tekende zelf voor de 4-0 en daar was hij blij mee. ‘Ik had al kramp in mijn kuit en zei tegen de trainer; “alsjeblieft nog even”. Dat pakte goed uit’, aldus Assaidi, die zijn goal met de bank vierde. ‘Dit is mooi voor iedereen. De fans, de spelers en de trainer. Daarom liep ik ook naar de bank om het met zijn allen te vieren. Ik ben ontzettend blij, dit is zo nodig. We gaan hiervan genieten.’

Assaidi is trots: Dit is mooi voor iedereen

Een korte samenvatting: FC Twente verloor de eerste vier competitieduels in de Eredivisie, maar zondag zette het een punt achter die reeks. De ploeg versloeg FC Utrecht in eigen huis met maar liefst 4-0. Aanvaller Oussama Assaidi was één van de smaakmakers bij FC Twente en was na afloop trots op de ploeg..