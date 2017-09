Marcel Keizer: We waren de tweede helft heel slordig

Ajax-trainer Marcel Keizer vond dat zijn ploeg het gelijkspel tegen ADO Den Haag (1-1) volledig aan zichzelf te wijten had. Ajax speelde een goede eerste helft en had daarin eigenlijk meer dan één keer moeten scoren, maar liet dat na. In de tweede helft wist de thuisploeg vervolgens terug te komen.

‘Dit hebben we totaal aan onszelf te wijten. We waren de tweede helft heel slordig en hebben toen veel ballen verspeeld’, zei Keizer op de officiële website van Ajax. ‘De eerste helft hebben we redelijk gespeeld. We konden goed de vrije man vinden, alleen scoorden we te weinig.’





In de tweede helft kreeg Ajax de deksel op de neus van ADO. ‘De goal van ADO hing op gegeven moment in de lucht. Onze eigen schuld. Als we de tweede helft gewoon scherp waren begonnen, in lijn met de eerste helft, was er niets aan de hand geweest’, aldus Keizer. ‘Na de gelijkmaker hebben we alles nog geprobeerd, maar ondanks veel kansen wisten we helaas niet meer te scoren.’

