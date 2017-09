Ajax verspeelde dure punten door bij ADO Den Haag met 1-1 gelijk te spelen. In de eerste helft kwam Ajax goed voor de dag, maar wist het niet meer dan één goal te maken. In de tweede helft drong ADO meer aan en dat resulteerde uiteindelijk in een goal. Ajax-aanvoerder Joël Veltman baalde na afloop van de wedstrijd in Den Haag.

Vervolg: Veltman na goal: Was op dat moment leuk

Veltman maakte de 0-1 voor Ajax. 'Zoals de meesten zouden zeggen: ik had hem liever niet gemaakt en wel gewonnen. Het was op dat moment leuk, maar ik denk er nu niet meer aan’, zei Veltman tegen AT5. Veltman zag dat ADO-keeper Robert Zwinkels een paar keer goed in de weg stond bij een kans van ADO.





'We hebben al twee keer bij een uitwedstrijd de keeper als beste speler gemaakt. Het was één keer Heracles uit en nu ADO. Het ligt ons niet echt. Maar als je goed in het hoekje schiet, is er niks aan de hand. Dan heeft geen één keeper hem’, vervolgde Veltman, die ADO niet echt goed vond in de tweede helft, ondanks dat die ploeg flink aandrong. 'Zij kregen misschien één tachtig procent kans. Ik vond het niet eens een honderd procent kans. En die gaat er dan in', aldus de verdediger.

Veltman na goal: Was op dat moment leuk

Een korte samenvatting: Ajax verspeelde dure punten door bij ADO Den Haag met 1-1 gelijk te spelen. In de eerste helft kwam Ajax goed voor de dag, maar wist het niet meer dan één goal te maken. In de tweede helft drong ADO meer aan en dat resulteerde uiteindelijk in een goal. Ajax-aanvoerder Joël Veltman baalde na afloop van de wedstrijd in Den Haag..