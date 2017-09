Het was zondagmiddag niet de middag voor Ajax, Marcel Keizer begon deze keer niet met Kasper Dolberg, wat bij vele fans goed werd ontvangen. Echter kon de club geen potten breken in Den Haag.

Vervolg: ADO overleeft wedstrijd tegen Ajax in sterk duel Zwinkels

Ajax was namelijk eigenlijk vanaf het begin al niet zeker van hun zaak, de club stond er eigenlijk slecht bij. Zo kon ook startende spits Klaas-Jan Huntelaar geen mooie kansen verzilveren. ADO leek dat door te hebben maar kwam er achterin en op het middenveld bij Ajax simpelweg niet tot bijna niet langs, als ze er langs kwamen stond het echter achterin wel redelijk goed. Ajax kwam echter laat in de tweede helft via een mooie vrije trap van Hakim Ziyech toch op 1-0 voorsprong. De goal ging via het hoofd van captain Joël Veltman het doel in van ADO.

Ajax speelde in de eerste helft niet grandioos en in de tweede helft was het eigenlijk nog iets erger, ADO rook nu wel hun kansen alleen verzuimde de club om die af te ronden. Zo kon Ajax proberen de 2-0 te maken via talent Frenkie de Jong, die raakte echter de lat. ADO kreeg hierna wederom kansen en pas later in de tweede helft met nog 20 minuten te gaan ging de bal er dan toch in, Bjorn Johnsen schoot ADO naar de 1-1 en toen moest Ajax weer na een flinke tijd van stilte. De Amsterdammers hadden enkele goede kansen maar het kwam er niet meer van. Zo ook in de laatste minuten van de blessuretijd wist ADO-keeper Robert Zwinkels meer dan 5 keer de bal tegen te houden waardoor hij zijn club toch nog aan een punt wist te helpen en werd uitgeroepen tot Man of the Match. 1-1 is dus de eindstand en weer geen drie punten voor Keizer.

