Arsenal na sterke wedstrijd niet langs Chelsea

Chelsea speelde zondagmiddag tegen de Londense aartsrivaal Arsenal, de twee clubs strijden allebei om een plaats in de top 5 en het leek dan ook een topwedstrijd te worden, niets was minder waar.

Het werd namelijk een zeer povere wedstrijd, een enkele keer zagen we een kans van Chelsea voorbij komen van Álvaro Morata en Victor Moses maar het leek allemaal nergens op. Ook aan de kant van Arsenal konden Alexandre Lacazette en middenvelders als Aaron Ramsey geen potten breken. Chelsea had hoop op een doelpunt maar kreeg al snel in de eerste helft grote kansen tegen, zo wist Arsenal een kans op open doel in de rebound te missen nadat de bal op de paal was gekomen.

In de tweede helft werd het voetbal alleen maar minder aantrekkelijk: Chelsea werd heel agressief en David Luiz stond aan het roer van die boosheid. Zo kreeg Luiz een directe rode kaart nadat hij ook al geel had gekregen na een lompe omhaal die in het gezicht van een tegenstander terecht kwam. Zijn rode kaart volgde spoedig na het vol inkomen op een enkel terwijl de bal duidelijk niet op die plek lag. Met 10 man konden The Blues weinig meer doen en zo werd er een defensieve wissel doorgevoerd door de Italiaanse coach Antonio Conte. Vervolgens volgde ook nog een buitenspelgoal van Arsenal, Shkodran Mustafi scoorde maar zag later dat de welbekende vlag omhoog was aan de zijlijn.

Een topper dus die als een nachtkaars uit ging: 0-0 en ook nog eens niet amuserend.

