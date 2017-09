Waar Frank de Boer na 77 dagen vertrok bij het Engelse Crystal Palace, heeft zijn opvolger het niet veel beter gedaan.

Vervolg: Crystal Palace zonder De Boer naar nederlaag en zet negatief record neer

Onder leiding van Roy Hudgson verloor Crystal Palace zaterdag met dezelfde cijfers als Frank de Boer vorige week van Watford. Tegen Southampton werd er met 1-0 verloren, waardoor Crystal Palace nu een negatief record weet neer te zetten.

Ook deze keer was het vroeg gedaan, Davis zorgde binnen 6 minuten al voor de achterstand voor Crystal Palace, wat tevens het enige doelpunt van de wedstrijd was. Ruben Loftus-Cheek had de grootste kans op de gelijkmaker, maar het mocht niet baten. Hierdoor wacht Crystal Palace nog steeds op het eerste punt in de Premier League.

Crystal Palace is nu al 454 minuten zonder doelpunt en dat is een negatief record voor de Premier League club.

Crystal Palace zonder De Boer naar nederlaag en zet negatief record neer

Een korte samenvatting: Waar Frank de Boer na 77 dagen vertrok bij het Engelse Crystal Palace, heeft zijn opvolger het niet veel beter gedaan..