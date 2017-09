PSV'er Arias: 'Feyenoord speelt meer op z'n Zuid-Amerikaans'

Zondag staat de topper in de Eredivisie tussen PSV en Feyenoord op het programma. PSV-rechtsback Santiago Arias weet dat PSV zich geen verlies kan veroorloven, daar bij een verlies de achterstand op Feyenoord al zes punten zou zijn na vijf speelronden.

‘We moéten. Hier in Eindhoven zijn we het aan onze stand verplicht om te winnen. Dit is een topwedstrijd, in Nederland met niets anders te vergelijken. Mijn beste herinnering is de wedstrijd van twee jaar geleden. Ik speelde goed, we wonnen met 3-1 en ik maakte de tweede goal. En zo vaak scoor ik niet…’, zei de Colombiaan Arias in gesprek met De Telegraaf.





In het vorige seizoen verloor PSV twee keer van Feyenoord. Arias weet ook dat PSV het tegen Feyenoord vaak lastiger heeft dan Ajax. ‘Ajax is een voetballende ploeg, die de bal altijd wil hebben. Feyenoord speelt ook goed, maar op een andere manier. Zij geven alles wat ze hebben. Het is af en toe meer vechtvoetbal, met veel persoonlijke duels. Meer op z'n Zuid-Amerikaans, ja’, aldus Arias.

