Tweede Amsterdamse profclub op komst: Bij Ajax net Barcelona

De kans bestaat dat er naast Ajax nog een profclub komt in Amsterdam. ASV De Dijk, momenteel uitkomend in de Tweede Divisie (derde niveau van Nederland), onderzoekt of het toe kan treden tot het betaalde voetbal. Dit heeft Ton Langelaar, de voorzitter van De Dijk, laten weten in gesprek met weekblad Voetbal International.

De Dijk is flink aan het groeien en promoveerde het afgelopen seizoen naar de Tweede Divisie. ‘We moeten profiteren van onze status als volksclub. Als je naar Ajax gaat, zie je dat er veel mensen uit de provincie op de tribune zitten. En toeristen. Bij Ajax is het net als bij Barcelona: op de tribune zitten mensen foto’s te maken van het stadion. Dat zijn geen Amsterdammers. Bovendien ligt De Arena gevoelsmatig ook niet echt in Amsterdam’, zei Langelaar.





De ploeg speelt momenteel aan de Schellingwouderdijk in Noord-Amsterdam en is al met de gemeente Amsterdam in gesprek over een nieuw stadion. ‘Het liefst in Amsterdam-Noord. Er wordt al over een aantal plekken nagedacht. We willen geen enorm stadion, misschien eentje waar we vijf- tot tienduizend mensen in kwijt kunnen’, vervolgde Langelaar. De Dijk, dat binnen drie jaar een sterke organisatie moet hebben, heeft ook al contact opgenomen met de KNVB. ‘Wij willen van hen graag weten waar we allemaal rekening mee moeten houden als we straks het profvoetbal in gaan.’





Langelaar gaf verder aan dat er behoefte is aan een tweede profclub in Amsterdam. ‘Allereerst vanuit de lokale politiek: men wil graag dat Amsterdam met een tweede profclub op de kaart wordt gezet. Maar ook vanuit ondernemers, de potentiële sponsors. Ik weet dat veel verenigingen een sponsordeal met Ajax niet interessant vinden. Dat heeft vooral te maken met zeggenschap. Er zitten heel grote partijen vast aan Ajax, als bedrijf heb je amper iets te vertellen. Geld neerleggen en dat is het. Hier willen we wat meer bieden aan de sponsors’, aldus Langelaar.

