VIDEO: Opmerkelijk moment na Sparta - AZ: Dan krijg je last van je penis

Vrijdag was er een opmerkelijk moment bij de persconferentie na het duel tussen Sparta Rotterdam en AZ (0-2 winst AZ). Sparta-trainer Alex Pastoor kreeg een counterende opmerking om zijn oren van ene Corrie en dat zorgde voor gelach in de perszaal.

Toen de persman van Sparta Rotterdam nog niet aanwezig was om de persconferentie te starten, bood Corrie aan om de persconferentie op gang te brengen met de zin: ‘Zal ik komen zitten anders?’. Pastoor reageerde toen met ‘nee alsjeblieft’. Corrie kwam toen met een antwoord op te proppen die Pastoor niet had verwacht: ‘Niet? Jeminee, anders krijg je last van je penis.’





Pastoor keek met de mond vol tanden rond, maar bij de andere aanwezigen in de zaal zorgde dit voor veel hilariteit. Zo ook bij AZ-trainer John van den Brom, die in een deuk lag.

