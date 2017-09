Bert van Marwijk heeft het met Saoedi-Arabië voor elkaar te krijgen om ze naar het WK te loodsen, maar de Nederlander werd vrijdag op straat gezet door de Arabische bond.

Vervolg: Van Marwijk laat onvrede weten tegenover Arabische bond

Door de 1-0 overwinning op Japan mocht Saoedi-Arabië zich melden voor het WK volgend jaar zomer in Rusland, voor Van Marwijk geen vuiltje aan de lucht wanneer het aankwam op een verlenging van zijn contract. Maar dat liep net even anders dan verwacht, 'De laatste dagen merkte ik al dat er opeens vreemde dingen gebeurden,' laat schoonzoon Van Bommel weten in gesprek met het AD.

'De bond begon opeens allerlei eisen te stellen. Dat ik minimaal 23 dagen per maand in Saudi-Arabië moest gaan wonen, terwijl ze wisten dat ik dat absoluut niet zou doen", vult Van Marwijk aan. "Tegelijk werden er allerlei mensen uit mijn staf ontslagen, onder wie de teammanager. Toen heb ik gelijk gezegd: op deze manier valt er niet te onderhandelen.'

Tot twee keer toe verlengde Van Marwijk zijn contract bij de Arabische bond, nu het WK gehaald was leek er opnieuw geen vuiltje aan de lucht voor de Nederlander. 'De bond heeft al meerdere keren gevraagd of ik niet voor meerdere jaren wilde blijven", klonk het eerder. "Het moet wel heel raar lopen, wil dat niet goed komen.'

Het ontslag komt dan ook hard aan bij Saoedi-Arabië, die vol ongeloof reageren op het ontslag van de bondscoach. 'De spelers zijn misschien nog wel het meest verbaasd", besluit hij. "Voor hen vind ik het het ergst. We zijn bedolven onder de app'jes en telefoontjes. Zij begrijpen er niets van. Natuurlijk vind ik het zelf ook jammer, maar ik snap dat de voetbalwereld soms nu eenmaal zo werkt.'

