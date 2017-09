De afgelopen weken is het werkelijk verschrikkelijk geweest om Ronald Koeman te heten, de Nederlandse topcoach heeft met Everton nu sinds 17 augustus 2017 niet meer gewonnen, de club verkeert in zwaar weer.

Vervolg: COLUMN: Hoe lang kan Koeman Everton nog leiden?

Na het spoedberaad wat volgens de Engelse kwaliteitskrant The Guardian is ingeschakeld, lijkt het toch wel heel onzeker te worden voor Ronald Koeman, ik ging even na hoe het eigenlijk gaat met de coach en bekeek ook zijn ploeg.

Koeman wist onder meer niet langs Manchester City, Hajduk Split, Atalanta Bergamo en Chelsea te komen. Ook grote naam Tottenham Hotspur wist Everton te ‘vernederen’, het werd namelijk toen 3-0 voor The Spurs. De ploeg van de broers Erwin en Ronald moet dus spoedig weer winnen. Anders is het wellicht nog voor de winterstop einde verhaal.

Koeman heeft dit seizoen met Everton meerdere innovatieve wijzigingen doorgevoerd, dat leek in de opening volledig aan te slaan met attractief voetbal en fraaie resultaten: Everton hield stand in Europa, won van een taai Stoke City en won daarna weer in de Europa League. De club begon toen aan wellicht de matigste periode onder Koeman. Iets wat hij in zijn loopbaan als coach niet vaak heeft.

Als je namelijk kijkt naar Koeman bij Feyenoord, bracht hij mooi nieuw voetbal met een aanvallende instelling, spelers als Graziano Pellè werden de beste van de competitie en ook bij zijn eerste team in Engeland, Southampton, werd het met zijn speelwijze en nieuwe spelers een groot succes met onder meer de Europa League-deelname als bewijs, Koeman transfereerde er telkens op los en dat is sinds Feyenoord al een groot succes gebleken, echter lijken die transfers nu even in een dip te zitten.

Misschien is het niet voor iedereen leuk om te horen maar Davy Klaassen heeft in ieder geval nog niet bij kunnen dragen aan een zeer succesvol Everton. Zo zag ik hem spelen tegen Chelsea en het was allemaal niet heel erg fijn voor je ogen. Ook tegen Tottenham Hotspur was het rampzalig. Everton mist nu een leider die ook nog eens goals maakt zoals Klaassen bij Ajax. Diezelfde speler was in grote wedstrijden telkens de sjaak en moest dan ook al regelmatig op de bank plaatsnemen. Ook andere spelers voorin zoals Dominic Calvert-Lewin brengen telkens niet wat ze moeten brengen en lijken ook snel de basisplek te verliezen, zo ook Wayne Rooney die na een sterk begin lijkt in te zakken. Everton mist vast en zeker hun beresterke spits Romelu Lukaku die voor ruim 82 miljoen richting Manchester United ging. Daar had Koeman wellicht beter op kunnen reageren. Het is nu wachten hoelang de legendarische voetballer het nog uit kan houden.

