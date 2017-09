Vitesse-aanvaller had zege op Lazio verdiend gevonden

Vitesse mocht donderdagavond lang hopen op een goed resultaat in het Europa League-duel met SS Lazio, maar de Arnhemmers gingen in de eerste groepswedstrijd nipt onderuit met 2-3. De gasten uit Italië toonden zich zeer effectief en straften de fouten van Vitesse genadeloos af. Bryan Linssen baalde daar natuurlijk flink van.

'Ik denk dat wij zeker verdiend hadden om te winnen. Het zat er ook zeker in. Dan scoor je twee keer tegen Lazio en is het nog niet goed genoeg. De mannen die er voor Roma moesten staan, stonden er ook op het juiste moment', zei Linssen, die de 2-1 scoorde, tegen Omroep Gelderland.

Linssen was ook van meing dat Vitesse snel moet leren van zijn fouten. 'We hebben twee fouten gemaakt, maar de rest van de verdediging is bikkelhard geweest. We hebben goed gespeeld en je bent zo dichtbij. Maar we geven het echt uit handen. Je kunt gewoon winnen van Lazio thuis, dik verdiend ook. Dan is dit heel zuur.'

De volgende groepswedstrijd is over twee weken, uit bij OGC Nice. Nice won donderdag met 1-5 bij Zulte Waregem. Linssen is echter vol vertrouwen. 'We wisten dat Lazio en Nice de toppers in de poule zijn, maar we laten zien dat we tot goede dingen in staat zijn. We gaan naar Nice om te winnen. Als we er een paar dingen uit laten, is er kans om daar punten te pakken.'

