PSV en Lozano schrikken, strafeis verhoogd naar drie duels

De zitting van de tuchtcommissie van donderdagavond heeft voor PSV allerminst zijn vruchten afgeworpen, erger nog zelfs. Hirving Lozano zag de aanklager de strafeis verhogen van twee naar drie duels schorsing.

Hirving Lozano kreeg jl weekend in het duel met SC Heerenveen de rode kaart, waarna de aanklagere twee duels schorsing voor de Mexicaan wilde (waarvan een voorwaardelijk). Nu enkele dagen later wordt de strafeis verhoogd naar drie duels.

Namens PSV zette Peter Fossen in op vrijspraak voor de Mexicaan, het zou daarbij niet gaan om een tackle met een been maar op een uitglijdpartij. De desbetreffende grensrechter reageerde niet op het voorval, maar arbiter Kevin Blom was resoluut en stuurde Lozano met rood van het veld.

Blom houdt het beeld voor dat het om een tackle ging in buitensporige proporties met 2 benen vooruit. Vrijdag 15 september doet de tuchtcommissie uitspraak.

