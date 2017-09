Transferwindow voor managers moet in het leven worden geroepen

Dat Frank de Boer na 77 dagen alweer zijn koffers mocht pakken bij het Engelse Crystal Palace, daarvan is de voetbalwereld nog steeds niet bekomen.

Frank de Boer staat nu te boek als kortst zittende manager van de Engelse Premier League, 77 dagen bij een club en dan ontslag is nog nooit iemand gelukt. Chris Hughton vindt het afschuwelijk en komt met het idee om een 'transferwindow voor managers' in het leven te roepen.

Net als vele anderen managers, kijkt de manager van Brighton & Hove Albion terug op dat het steeds gemakkelijker gaat dat managers aan de kant worden geschoven. De manager van Brighton & Hove Albion pleit dan ook voor een transferwindow voor managers.

'Het is een interessante gedachte die, vind ik, meer in overweging moet worden genomen. Ik zie het niet snel gebeuren, omdat de druk op clubs nou eenmaal gigantisch is,' weten vele Engelse media hem te citeren. Maar de Engelse media laat ook doorschemeren dat besturen niet staan te springen om het idee, 'Tel daarbij op de verandering in het voetbal dat eigenaren clubs bezitten en dan te weinig macht hebben...'

