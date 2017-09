Dinsdagavond heeft PSG met groot gemak gewonnen van Celtic in de aftrap van het Champions League seizoen, met 0-5 werd er gewonnen op Celtic Park.

Vervolg: Neymar moet ophouden met dat kinderachtige gedrag

De Braziliaan had het in de wedstrijd aan de stok met Celtic speler Anthony Ralston, waarbij een duidelijke schwalbe aan vooraf ging. Neymar kreeg hiervoor de gele kaart voorgehouden, waar de supporters na afloop ontevreden zijn over het gedrag van de Braziliaanse topspeler.

The Daily Mail weet te citeren, 'Hij is waarschijnlijk nu al net zo goed als Messi en Cristiano Ronaldo, hij is zo scherp en zo'n geweldige voetballer. Maar als hij net zo geliefd wil worden als Messi, moet hij daarmee (schwalbes, red.) stoppen. Het is altijd hetzelfde liedje met Neymar. Het is zo'n ongelooflijke voetballer, maar we hebben zijn strapatsen eerder gezien, en we gaan het ook nog wel vaker zien.'

Zweed en verdediger Lustig vindt dat Neymar zijn gedrag moet weglaten wanneer hij gezien wil worden als allergrootste, 'Ik heb het eerder gezegd dat dat nou eenmaal bij zijn spel hoort. Hij overdrijft weleens, zodat de verdediger wordt gestraft. We gaan het echt nog veel vaker zien.'

