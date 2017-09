Messi was plaaggeest Valverde in het verleden

Ernesto Valverde is tegenwoordig de trainer van het Catalaanse FC Barcelona, maar in het verleden ondervond Ernesto Valverde hinder van Lionel Messi.

Na afloop van het gewonnen Champions League duel tegen Juventus (3-0 red.) mocht Ernesto Valverde driemaal juichten, waarvan twee treffers van de voet kwamen van Lionel Messi. 'Messi heeft mijn teams altijd veel pijn gedaan, maar nu ben ik zijn coach en ben ik juist dolbij met zijn goals,' aldus de oud trainer van onder meer Espanyol, Villarreal, Valencia en Athletic Bilbao.

De enige smet op de zege was de onnodige gele kaart van Lionel Messi voor het zeuren bij de arbitrage. Maar voor de rest is Valverde tevreden over de Vlo. 'Je weet dat als Messi de bal krijgt er iets goeds gaat gebeuren. Hij was betrokken bij bijna elke aanval van ons team.'

27 september is het tweede groepsduel in de Champions League, dan reist FC Barcelona af naar Portugal en speelt het tegen het Portugese Sporting Club de Portugal, wat topscorer en Oranje International Bas Dost in de gelederen heeft.

Een korte samenvatting: Ernesto Valverde is tegenwoordig de trainer van het Catalaanse FC Barcelona, maar in het verleden ondervond Ernesto Valverde hinder van Lionel Messi..