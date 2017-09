Atletico Madrid en Chelsea bijna akkoord omtrent overgang Diego Costa

Het Spaanse Atlético Madrid is er met het Londense Chelsea FC bijna uit omtrent de overgang van aanvaller Diego Costa. De Spaanse grootmacht gaat er vanuit dat het deze week wordt beklonken.

Chelsea manager Conte is al maandenlang in conflict met Diego Costa, sinds de aanvaller een sms heeft ontvangen dat hij niet meer welkom is. De Spaans International is niet meer welkom bij Chelsea, maar volgens Sky Sports is de deal met Atletico Madrid zo goed als beklonken.

Enkele Engelse media beweren dat er de afgelopen dagen veel is gecommuniceerd tussen beide partijen, maar dat de deal nog niet helemaal is beklonken. Het Spaanse Atletico Madrid moet tot januari wachten om nieuwe spelers aan te trekken, dit door een transferstraf die door de FIFA is opgelegd.

Sky Sports weet te melden dat Chelsea een slordige 55 miljoen euro wil zien voor Diego Costa, maar Atletico wil voorlopig niet verder gaan dan 33 miljoen euro. Diego Costa zelf heeft er geen doekjes om gewonden graag te willen terugkeren naar Madrid, helemaal toen hij liet weten dat Conte hem als een crimineel heeft behandeld.

