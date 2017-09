Voorbeschouwing: PSV - Feyenoord (Eredivisie)

Zondagmiddag staat de topper in de Eredivisie op het programma, landskampioen Feyenoord reist af naar het warme zuiden en komt op bezoek bij PSV.

PSV kende een goede start in de Eredivisie, alleen ging het vorige week op bezoek bij SC Heerenveen mis. Een verlies met 2-0 en amper goed spel zette PSV op achterstand van de Rotterdammers. Daarbij zag het Mexicaan Lozano met rood van het veld gestuurd worden en moet het het in de topper tegen Feyenoord dus doen zonder de smaakmaker. Een onderzoek naar Locadia (spugen) loopt nog, daarover later meer....

Feyenoord kende woensdagavond de aftrap in de Champions League, het duel tegen het Engelse Manchester City van Guardiola is voor de Rotterdammers weer voetbal op hoog niveau. Waar Feyenoord de Deen Jørgensen moest missen in het Champions League duel, maar ook tegen PSV is de clubtopscorer nog niet speelklaar. Feyenoord ging echter tegen Manchester City met 0-4 onderuit, eens kijken of Giovanni van Bronckhorst zijn elftal tegen PSV weer heeft kunnen oplappen.

De KNVB heeft voor de Eredivisietopper scheidsrechter Björn Kuipers aangesteld, waarbij hij wordt geassisteerd door Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Vierde official is Siemen Mulder.

