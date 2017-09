Via de officiele kanalen laat Real Madrid weten dat het het contract van sterkhouder Marcelo heeft opengebroken, de Braziliaan ligt nu tot medio 2022 vast in de Spaanse hoofdstad.

Al sinds het seizoen 2006/2007 is Marcelo van de partij bij Real Madrid, waar hij vorig seizoen onder Zidane uitgroeide tot absolute sterkhouder. De vaste kracht op de linksback positie heeft het bij Zidane zover gekregen dat zijn contract werd opengebroken en verlengd.

Wel wist Real Madrid afgelopen transferzomer Hernández te halen als concurrent voor Marcelo, maar heeft Zidane zijn vertrouwen uitgesproken in de Braziliaan. Woensdag is zijn contract dan ook verlengt tot medio 2022 in Madrid.

Real Madrid breekt contract Marcelo open en verlengt tot 2022

