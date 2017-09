Bayern Munchen opende dinsdag het kampioenenbal tegen het Belgische Anderlecht, met een karige score wisten de Duitsers te winnen.

Vervolg: Robben: We hadden moeten doordrukken vaker moeten scoren

Toch was Arjen Robben allerminst tevreden en vond hij dat Bayern meer had moeten scoren, helemaal toen Kum na 11 minuten al met rood naar de kant moest.

'We hebben zonder tempo en zonder ritme gespeeld. Met alle respect, maar we hadden Anderlecht na die rode kaart uit het stadion moeten schieten. We hadden gretiger moeten zijn, meer passie moeten tonen. We hebben na de 1-0 gespeeld alsof het al 5-0 stond,' aldus Robben in gesprek met Sky Sports.

Collega speler Lewandowski gaf eerder zijn kritiek op het bestuur van Bayern, waar ook Robben naar werd gevraagd. 'We moeten minder praten en meer laten zien op het veld. We moeten ons op het voetbal richten en hebben wat dat betreft nog genoeg te doen.'

