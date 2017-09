De Wit: Meer buitenlandse investeerders kan Eredivisie redden

De directeur van de Arnhemmers pleit voor meer buitenlandse investeerders in de Eredivisie, dit zou het voetbal alleen maar goed doen.

De directeur van Vitesse werkte in het verleden al met Russische eigenaar Alexander Chigirinskiy, maar ziet dat andere clubs terughoudend zijn met buitenlandse investeerders. De Wit denkt echter dat hoe meer buitenlandse investeerders, hoe eerder het Nederlands voetbal uit de slop wordt getrokken.

'Zeker op zo'n moment als bij de loting voor de Europese toernooien. Daar waren Eric Gudde van Feyenoord en ik de enige Nederlanders. Maar ik denk wel dat we er met z'n allen iets aan kunnen. Iedereen vindt het gek dat wij een Russische investeerder hebben, maar als je op hoog niveau mee wil doen, dan is dat wel de juiste manier.'

De Wit ziet dat andere clubs panisch worden wanneer het aankomt op investeerders van over de grens, 'Dan wordt er gezegd dat de romantiek verdwijnt, maar daar merk ik bij Vitesse helemaal niets van. Chigirinsky heeft 140 miljoen euro geïnvesteerd. Waarvan een aanzienlijk deel in een fantastisch jeugdcomplex. En de club steekt nu jaarlijks 3,5 miljoen euro in het Nederlandse jeugdvoetbal. Daar kan toch niemand op tegen zijn?'

