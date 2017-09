PSV wist bod van 10 miljoen op Bergwijn te weigeren

PSV kon op de slotdag van het transferwindow Steven Bergwijn verkopen, maar hield het Italiaanse Torino af.

De 19-jarige rechtsbuiten heeft het goed naar zijn zin bij PSV, een gemiste transfer is het voor Bergwijn niet weet het Eindhovens Dagblad te melden. PSV moest op de laatste dag van het transferwindow een bod van ruim 10 miljoen euro op Bergwijn laten gaan, 'Tien miljoen? Dan zal ik wel goed bezig zijn,' aldus de jongeling zelf.

'Mooi dat ze het hebben gedaan hoor, zo'n bod. Maar ik ben blij met PSV. Natuurlijk is het veel, maar in het voetbal verhuizen spelers nou eenmaal voor enorme bedragen (…) Clubs kijken niet alleen naar het nu, maar ook naar de potentie van een speler en ik weet dat er iets van me wordt verwacht.'

Bergwijn wil zich voorlopig concentreren op het voetbal bij PSV en hoeft allerminst weg.

