In 2013 tekende Frenkie de Jong zijn eerste profcontract in Tilburg bij Willem II, waar hij amper aan spelen toekwam. In 2015 wist het Amsterdamse Ajax hem op te pikken, al had PSV ook goede papieren om het jeugdtalent in te willigen.

Vervolg: Frenkie de Jong: Overmars en Bergkamp haalden me over

Frenkie de Jong heeft met PSV gepraat, maar de gesprekken met Overmars en Bergkamp gaven de jongeling de doorslag. In gesprek met VI laat het talent weten dat PSV serieus aan de deur klopte, 'PSV meldde zich eerder en ik had een goed gesprek met Marcel Brands, maar toch trok Ajax me meer. De manier waarop ze in Amsterdam omgaan met talenten, dat klonk heel aantrekkelijk. Als je goed presteert, krijg je bijna automatisch de kans bij Ajax 1'

Waar De Jong bij Ajax grootheden als Bergkamp en Stam toentertijd nog de hand mocht schudden, deed hem goed. 'Niks buitenland, gewoon slagen bij Ajax, basisspeler worden en daarna een belangrijke speler..'

Frenkie de Jong: Overmars en Bergkamp haalden me over

Een korte samenvatting: In 2013 tekende Frenkie de Jong zijn eerste profcontract in Tilburg bij Willem II, waar hij amper aan spelen toekwam. In 2015 wist het Amsterdamse Ajax hem op te pikken, al had PSV ook goede papieren om het jeugdtalent in te willigen..