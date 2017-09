Danny Blind blijft waar hij is: 'Geen intentie te vertrekken bij United'

Het contract van de oud Ajacied Danny Blind loopt volgend jaar zomer af bij Manchester United, daar waar de club nog een optie heeft tot verlengen.

In gesprek met het Algemeen Dagblad laat Danny Blind dan ook weinig los over zijn toekomst en een eventueel vertrek. 'Ik focus me op de club, heb nog een contract tot het einde van het seizoen. Ik ben ook geen persoon die problemen gaat maken. Dat wil ik ook niet,' citeert het dagblad uit de mond van Blind na afloop van het gewonnen Champions League duel tegen FC Basel.

'Ik zit bij een van de grootste clubs ter wereld. Ik ben blij, zit op de goede weg. Ik moet kijken van wedstrijd naar wedstrijd. Gewoon heel hard blijven vechten. We zien wel wat het wordt.'

'Ik vecht elk jaar weer, wil ervoor zorgen dat ik zoveel mogelijk speel. Ik knok gewoon voor mijn plek, zoals elke andere speler. Gelukkig heb ik tot nu toe veel minuten gemaakt.' Blind maakt tot nu toe een goede indruk bij United, maar wil nog niet te voorbarig zijn, 'olgens mij begonnen we vorig jaar ook met drie overwinningen. Het is nog heel lang.'

Danny Blind is van mening dat Feyenoord ook in de Champions League thuishoort en een kans maakt woensdag tegen het Engelse Manchester City. 'In je achterhoofd heb je natuurlijk een plan. Dat zijn de persoonlijke ingrediënten van een coach. Maar als speler moet je dat durven uitvoeren. Ik weet zeker dat Giovanni van Bronckhorst het goed gaat neerzetten”, zegt Blind. “In voetbal kan alles. Je weet het nooit.'

