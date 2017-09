Dat Frank de Boer al na 77 dagen werd ontslagen bij het Engelse Crystal Palace, zet grote vraagtekens bij velen. Ook bij Feyenoord trainer Van Bronckhorst.

Vervolg: Gio: Frank heeft nooit echt de kans gekregen bij Crystal Palace

Ook Feyenoord trainer Van Bronckhorst is geschokt na het vroege ontslag van Frank de Boer, 'k vind het erg jammer dat hij is ontslagen, want hij trainde de club pas enkele maanden. Als trainer heb je tijd nodig en vertrouwen van het bestuur. Je moet de tijd krijgen om je ploeg te ontwikkelen.'

Vorig jaar kende Van Bronckhorst een vergelijkbare situatie bij Feyenoord, maar mocht hij blijven zitten. Waarna hij de club kampioen maakte. 'Ik verloor veel duels, maar het bestuur gaf me het vertrouwen om door te gaan. Zij zagen m'n kwaliteiten. Ik kreeg de kans om het goed te maken en won daarna uiteindelijk drie prijzen. Frank kreeg die kans niet, dus in dat opzicht ben ik erg teleurgesteld.'

