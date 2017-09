Het Londense Chelsea FC is terug in de Champions League en dat liet het disndagavond merken, tegen toernooi debutant Qarabağ werd het maarliefst 6-0.

Vervolg: Chelsea loopt uit naar zesklapper tegen Qarabağ in CL

Aankomend weekend speelt Chelsea de topper tegen Arsenal FC, waardoor David Luiz, Eden Hazard en Álvaro Morata rust kregen van trainer Conte. Maar ook zonder het trio had Chelsea geen kind aan de ploeg uit Azerbeidzjan. Na slechts 300 seconden had Pedro Rodrígue Chelsea al op voorsprong gezet.

Daarna was het buitenspeler en nieuwkomer Zappacosta die Chelsea op schitterende wijze op een verdubbeling van de score zette. Dat de score in de rust slechts 2-0 was mocht voor de ploeg uit Azerbeidzjan een geluk heten. In het tweede bedrijf liep Chelsea uit naar een 6-0 zege via doelpunten van César Azpilicueta (kopbal), invaller Tiemoué Bakayoko (intikker), Michy Batshuayi (tweemaal).

