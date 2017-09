Een revanche voor FC Barcelona, dat vorig seizoen door Juventus een halt werd toegeroepen in de Champions League.

Vervolg: Messi zorgt voor escalante zege op Juventus met twee treffers

De Catalaanse grootmacht leek aan een Europese wederopstanding te beginnen, waar Juventus het slachtoffer werd dinsdagavond. Het elftal van Valverde liet Juventus achter de feiten aanlopen en de Italianen kwamen er niet aan te pas.

Waar Buffon nog wel enkele mooie reddingen in huis had, was het vlak voor rust toch een verslagen doelman. Messi ging een een-twee aan met Suarez en liet Buffon kansloos toen hij diagonaal binnenschoot.

In de tweede helft maakte FC Barcelona het karwei af, waar Messi koud in het tweede bedrijf nog de paal raakte, was het daarna wel raak. Messi over rechts liet iedereen achter hem aanlopen, zodat Raketic vanaf de rand zestien kon binnentikken.

In de 68e minuut maakte Lionel Messi het zelf af met zijn tweede treffer van de avond en de 3-0. Hiermee nam De Vlo revanche op de vroegtijdige uitschakeling van vorig seizoen in het kampioenenbal.

