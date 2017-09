Waar het trio MSN bij FC Barcelona niet meer van kracht is, heeft PSG nu het trio MCN (Mbappe, Cavani en Neymar). Het trio liet zich gelijk gelden in het eerste groepsfase duel van de Champions League.

Vervolg: PSG met Neymar, Mbappe en Cavani naar ruime zege op Celtic Park

PSG had eigenlijk al genoeg aan een helft op Celtic Park, waar het de thuisploeg niet in het spel liet komen. 19 minuten had PSG nodig om op voorsprong te komen door nieuwkomer Neymar, daarna was het ijs al gebroken voor Celtic.

De duurste speler alles tijden had ook een groot aandeel in de 0-2, toen hij als assist op papier kwam na de tweede treffers van PSG die op naam kwam van Kylian Mbappé. Cavani maakte er voor rust nog 0-3 van vanaf de stip, zodat PSG al in de eerste 45 minuten aardig was weggelopen van Celtic.

In de tweede helft nam PSG gas terug, maar kwam het via een eigen doelpunt van Lustig en nogmaals Celtic op de 0-5 overwinning op Celtic Park.

