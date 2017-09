De aanvaller van The Reds moest zaterdag in het duel met Manchester City met rood vroegtijdig naar de kant.

Vervolg: Engelse bond legt Sadio Mané drie duels schorsing op

De aanvaller van Liverpool FC plantte zijn voet in het gezicht van Manchester City doelman Ederson, hierdoor kreeg hij de rode kaart voorgehouden. Klopp en Liverpool ging dinsdag in hoger beroep tegen de straf van Sadio Mané, maar kreeg geen antwoord van de FA.

Hierdoor is Sadio Mané voor drie duels geschorst, waar de aanvaller van Liverpool zelf schrok van het moment. 'Ik wens Ederson een spoedig herstel. Het spijt me enorm dat hij geblesseerd is geraakt tijdens onze ongelukkige botsing en daardoor de wedstrijd niet af kon maken. Ik bid voor een snel herstel en hoop dat hij spoedig weer op het veld staat, want hij is een geweldige speler.'

De doelman kwam er vanaf zondag teveel kleerscheuren, maar moest dinsdag op het trainingsveld uit veiligheid wel met een valhelm trainen. 'Hij heeft in elk geval niets gebroken. Dat is heel belangrijk. Misschien wordt hij er wel knapper op,' aldus Guardiola.

