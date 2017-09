Supportersclub Ajax gaat zondag protesteren voor stadhuis

De supportersgroep van AFC Ajax gaat zondag tijdens het duel ADO Den Haag tegen Ajax demonstreren, met 249 fans zullen zij naar het stadhuis gaan.

In de verklaring van AFC valt te lezen, 'De directe aanleiding is dat de Haagse autoriteiten eenzijdig hebben besloten om de bekerwedstrijd tegen SVV Scheveningen in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag te spelen, met als gevolg dat hierbij geen Ajax-supporters welkom zijn.'

Er wordt gesproken over een schande, waar de kop van de verklaring luidt: 'Dit is de limiet, Den Haag geeft niet thuis.'

Hieronder de gehele verklaring:

’Dit is de limiet, Den Haag geeft niet thuis

De AFCA Supportersclub heeft vandaag een melding gemaakt om a.s. zondag te gaan demonstreren in Den Haag. Directe aanleiding hiervoor is dat zoals eerder gemeld de Haagse autoriteiten eenzijdig hebben besloten om de bekerwedstrijd tegen SVV Scheveningen in het cars jeans stadion van ADO Den Haag te spelen met als gevolg dat hierbij geen Ajax-supporters welkom zijn.

Een regelrechte schande, temeer dat een overleg hierover tot 2 keer toe eenzijdig is afgezegd. Zie hierover ook ajaxlife.nl. De tekstdoeken, afgelopen zaterdagavond ontrold op de F-Side, zeggen genoeg over wat wij hiervan vinden. Het niet kunnen faciliteren van een bekerwedstrijdje met 200 uitsupporters, dan ben je als Haagse autoriteiten geen knip voor de neus waard. Een nieuwe burgemeester die met een of andere flauwekul verklaring komt om zichzelf vrij te pleiten… Wij zeggen: toon eens ballen! Neem een voorbeeld aan uw Amsterdamse collega.

Wij zijn woest, maar niet verbaasd. Al 4 seizoenen lang worden wij als Ajax-supporters en Ajax gepiepeld door de Haagse autoriteiten. Wij willen iedereen er graag aan herinneren dat wij nog nooit in dat afgrijselijke stadion met dat afgrijselijke kunstgras zijn geweest. Behalve dan die ene keer dat de Ajax dames daar de nationale beker pakten. Voor de helderheid: momenteel bestaat er geen straf vanuit de KNVB of de autoriteiten dat voorkomt dat wij ieder seizoen ADO-Ajax kunnen bijwonen.

Het is de onwil van de club en de Haagse autoriteiten om dit niet fatsoenlijk te willen faciliteren. Dit terwijl Ajax ieder seizoen kaarten aanbiedt aan Den Haag om de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena bij te wonen. Den Haag schijnt zich te beroepen op veiligheidsredenen. Terwijl de club in een interview een paar jaar geleden in de NRC er nog prat op ging hoe veilig het huidige stadion is. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de fans van ADO willen dat er jaar in, jaar uit geen Ajax-supporters aanwezig zijn.

Met het amateuristische gedoe rondom de bekerwedstrijd tegen SVV Scheveningen is voor de ons de maat vol. Daarom gaan wij nu actievoeren middels een melding voor een demonstratie voor 249 mensen. Wij willen daarmee het volgende bereiken:

- De bekerwedstrijd tegen SVV Scheveningen dient alsnog te worden gespeeld met aanwezige Ajax-supporters

- Of er dient een alternatief te worden gevonden om deze bekerwedstrijd met uit- en thuissupporters te spelen

Maar bovenal:

- Wij willen concrete afspraken maken om met de club Den Haag en met de autoriteiten in gesprek te komen om het weer mogelijk maken vanaf volgend seizoen om de wedstrijd ADO-Ajax te faciliteren met thuis- en uitsupporters. Dit gesprek hoort plaats te vinden met supportersverenigingen en de beide clubs.

Het recht op demonstratie is in ons land een groot goed. Daarom willen wij daarvan gebruik maken. Voor ons is de limit bereikt. Wij kunnen en willen de ontstane situatie niet accepteren.

Ajax heeft officieel bezwaar aangetekend bij de KNVB over de situatie rondom SVV Scheveningen- Ajax. Wij waarderen dit en verwachten dat de club haar poot stijf houdt. Tot slot verwachten wij van de KNVB dat zij de Haagse autoriteiten gaan dwingen om alles in het werk te zetten om de bekerwedstrijd toch met aanwezige Ajax-supporters te spelen.

Concrete info over de demonstratie a.s. zondag volgt z.s.m via de websites.

Voetbal hoort met uitsupporters!

Bestuur AFCA Supportersclub’

