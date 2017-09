PSG wil dit seizoen de Champions League gaan winnen

Woensdagavond opent PSG het Champions League seizoen met de wedstrijd tegen het Schotse Celtic, een teken op eens goed los te gaan.

PSG geeft al jarenlang miljoenen uit aan versterkingen, maar wist tot op heden nog nooit de Champions League te winnen. Dit seizoen is het een van de hoogste prioriteiten bij de club en voelt trainer Unai Emery dan ook de druk met de dag toenemen.

Waar PSG met geld heeft gesmeten, wist het eerder Neymar en Mbappe binnen te halen. Unai Emery weet dat er druk staat op de Franse hoofdmacht, 'De Champions League winnen is een belangrijk doel van de club. Ik weet dat de verantwoordelijkheid groot is, dat voel ik. Want ik heb veel goede spelers tot mijn beschikking en met zo veel kwaliteit in het team moeten we ver kunnen komen", aldus Emery, die respect heeft voor Celtic: "De sfeer in het stadion zal geweldig zijn. Het wordt moeilijk, maar we zijn er klaar voor.'

