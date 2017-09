Frank de Boer zou ideale bondscoach voor Oranje zijn

Na 77 dagen en vier verloren wedstrijden stond Frank de Boer alweer op straat, het Engelse Crystal Palace ontsloeg de oud Ajax trainer maandag.

Waar Frank de Boer zich niet aan de kant laat zetten, is de oefenmeester van plan om snel weer aan de slag te gaan. Van Duren denkt dat Frank de Boer een goede opvolger zou kunnen zijn van huidig Oranje bondscoach Dick Advocaat.

Van Duren laat weten in gesprek met VI: 'Er komt binnenkort een hele mooie vacature vrij.' Van Duren ziet in Frank de Boer dan ook een perfecte bondscoach, 'Een jaar geleden was hij de droomkandidaat voor de functie als bondscoach, het is nu de vraag of dat vertrouwen er nog is.'

'Als je ziet wat er beschikbaar is, dan is De Boer een serieuze optie voor Oranje,' gaat Van Buren verder. Die echter vindt dat het ontslag van De Boer veel te snel is geweest, 'Als je als club akkoord gaat met een nieuwe speelstijl, dan moet je een coach minstens een contract voor een half jaar geven. Dan kan je daarna evalueren en kan de ene partij eventueel zeggen dat het beter is om ermee te stoppen. Eigenlijk zou een jaar de beste oplossing zijn.'

