Steven Berghuis neemt het woensdag met Feyenoord op tegen Manchester City in de groepsfase van de Champions League. Het is de eerste wedstrijd in de groepsfase en de vleugelspeler heeft veel zin in de confrontatie met de Engelse topclub.

Vervolg: Steven Berghuis vol vertrouwen: 'In De Kuip niets onmogelijk'

'Die Champions League, echt mooi. Wat er precies zo mooi aan is? Die tegenstanders, echt schitterend. Ja, ik wilde het liefst tegen Paris Saint-Germain spelen omdat ik een fan ben van Neymar. Maar Manchester City, Napoli en Sjachtar Donetsk, het zijn schitterende affiches', zegt Berghuis in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Berghuis denkt dat Feyenoord best kan stunten tegen City: 'In de Kuip is echt niets onmogelijk.' Een collega-aanvaller van Berghuis, Jean-Paul Boëtius, kijkt ook uit naar de topwedstrijd tegen Manchester City. 'Het kriebelt hoor, daar hoef je niet over te liegen. We willen er een geweldige avond van maken.'

Steven Berghuis vol vertrouwen: 'In De Kuip niets onmogelijk'

Een korte samenvatting: Steven Berghuis neemt het woensdag met Feyenoord op tegen Manchester City in de groepsfase van de Champions League. Het is de eerste wedstrijd in de groepsfase en de vleugelspeler heeft veel zin in de confrontatie met de Engelse topclub..