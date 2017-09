Feyenoord-spits Kramer: 'Ik blijf niet op voor een wedstrijd van City'

Door het uitvallen van Nicolai Jorgensen met een hamstringblessure afgelopen zaterdag in het duel met Heracles Almelo (2-3 winst), kan het zo maar zijn dat spits Michiel Kramer in de basis begint in het Champions League-duel met Manchester City komende woensdag. Kramer hoopt dat trainer Giovanni van Bronckhorst voor een formatie met hem kiest.

Kramer weet echter dat Feyenoord een zeer zwaar duel te wachten staat. 'Op papier kun je het nooit winnen. Manchester City heeft een ploeg die meer dan een half miljard heeft gekost. Als Nederlandse clubs kunnen we daar nooit tegenop en je moet het ook niet willen. Want de bedragen die zij betalen voor spelers slaan toch nergens op? Maar in de praktijk loopt het in het voetbal soms toch anders', zei Kramer tegen De Telegraaf.

Enkele Feyenoord-spelers keken zaterdagmiddag voor het duel met Heracles naar het duel tussen Manchester City en Liverpool. Kramer deed dat niet. 'We moesten verplicht rusten. En ik blijf niet op voor een wedstrijd van City. Als voetballer ken je alle spelers van City toch wel', aldus de spits.

