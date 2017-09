PSV speler Hiving Lozano kreeg in het duel tegen SC Heerenveen van afgelopen zondag de rode kaart voorgehouden, Kevin Blom stuurde de Mexicaan net voor het rustsignaal naar binnen.

Vervolg: PSV accepteert schikkingsvoorstel voor Lozano

De Mexicaan moest vanaf de kant toezien hoe PSV de 2-0 achterstand niet meer ongedaan kreeg gemaakt, waardoor een dubbel verlies voor de Eindhovenaren restte op weg naar Eindhoven terug.

Daags na de wedstrijd heeft de KNVB een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden aan Lozano toegekend, waardoor de Mexicaan voor de komende drie duels (een voorwaardelijk) is geschorst.

De KNVB is van mening dat de overtreding van Lozano terecht staat in gemeen ernstig spel ten opzichte van de tegenstander. PSV had nog tijd om te reageren, maar laat via de officiele kanalen weten dat het de drie duels aanvaard.

