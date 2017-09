FC Twente-trainer maakt zich nog geen zorgen

FC Twente-trainer René Hake gelooft erin dat de club uit Enschede zal stijgen op de ranglijst, ondanks de zeer slechte seizoensstart. Zondag werd met 1-0 bij Sparta Rotterdam verloren en na vier competitieduels heeft Twente nog altijd geen punt gepakt.

'We moeten deze reeks zien om te buigen door met elkaar hard te blijven werken, daar heb ik het volste vertrouwen in', zei Hake op de website van FC Twente. Hake vond de nederlaag bij Sparta Rotterdam eigenlijk wel terecht.

'Ze hebben verdiend gewonnen. Wij hebben te weinig afgedwongen, zeker in de tweede helft. We zijn in die tweede helft wel veel op hun helft geweest, maar hebben het Sparta nooit moeilijk kunnen maken. We konden het niet omzetten in grote kansen, laat staan in goals', aldus Hake.

